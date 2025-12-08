Slušaj vest

ČAČAK - Usled izvođenja radova na elektromreži, danas će pojedini delovi teritorije grada Čačka ostati bez struje.

Od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće potrošači u Gornjoj Gorevnici oko škole, doma, zaseoci Ćukavac, Dobretići, Dublje, Bačevci i oko trafostanice “Edison“, kao i u u Vranićima – zaselak Nešovanovići i Miokovcima – zaselak Luke, saopšteno je iz EDS.

Ogranak “Elektrodistribucija“ Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

