Srbija
POJEDINI DELOVI ČAČKA DANAS BEZ STRUJE: Izvode se radovi na elektromreži
Slušaj vest
ČAČAK - Usled izvođenja radova na elektromreži, danas će pojedini delovi teritorije grada Čačka ostati bez struje.
Od 09:00 do 16:00 časova bez električne energije biće potrošači u Gornjoj Gorevnici oko škole, doma, zaseoci Ćukavac, Dobretići, Dublje, Bačevci i oko trafostanice “Edison“, kao i u u Vranićima – zaselak Nešovanovići i Miokovcima – zaselak Luke, saopšteno je iz EDS.
Ogranak “Elektrodistribucija“ Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši