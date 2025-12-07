Slušaj vest

Danas oko 15 časova snimljena je jedna nedopustiva situacija u Novom Sadu, koja je lako mogla da se završi tragično. 

Naime, kako se vidi na snimku koji je podelila Instagram stranica "192_rs", dve grupe pešaka su snimljene kako pokušavaju da pređu put dok je za njih crveno svetlo, odnosno zeleno za vozača koji je snimio ovaj, zamali, saobraćajni sudar

Ali to nije sve, jer se vidi na snimku da još pešaka prolazi na neobeleženom delu puta, i time dovodi svoj život u opasnost. 

Podsećamo da se obrati pažnja pri prelasku puta i da se put prelazi na obeleženom delu, kao i dok je zeleno svetlo na semaforu

Kurir.rs

