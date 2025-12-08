Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Teretna vozila najviše čekaju na ovom prelazu
Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcina izlazu iz zemlje, tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na graničnim prelazima Šid i Kelebija, po dva sata.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
