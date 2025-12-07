Slušaj vest

Nesvakidašnja scena zabeležena je kamerom u jednoj pekari u Pančevu, a glavni akter je, ni manje ni više nego golub!

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "zdravopancevo", radnici su imali pune ruke posla sa nesvakidašnjom mušterijom, jer je golub otišao iza pulta, pre nego što je uhvaćen i stavljen u kutiju za sigurno navođenje iz pekare.

Za sada nije poznato kako je golub uleteo u prostoriju, kao i epilog ove drame.