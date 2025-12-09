Opština Bačka Palanka obaveštava građane da će u sredu, 10. decembra tačno u 12 časova biti sprovedena redovna provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Južnobačkog okruga, uključujući i opštinu Bačka Palanka.

U aktu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektora za vanredne situacije, navedeno je da je oglašavanje sirena predviđeno emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi, što predstavlja znak za "prestanak opasnosti".

"Ova provera sprovodi se u skladu sa zakonskim obavezama i ciljem da se sistem javnog uzbunjivanja dovede u potpuno ispravno stanje i spremnost za eventualne vanredne situacije. Građanima se unapred skreće pažnja da je reč o redovnoj proveri sirena, a ne o vanrednom događaju", navodi se u saopštenju.