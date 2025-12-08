Da kuci ne bude hladno, tu je i ćebence, kao i hrana, da ne bude gladna.
iz čiste dobrote!
DEČICA PLEMENITOG SRCA SAMA NAPRAVILA KUĆICU ZA NAPUŠTENU KUCU: Mali Užičani doneli joj i ćebence (VIDEO)
Plemenita dečica napravila su ispred stadiona kućicu za napuštenog psa, iz čiste dobrote.
"Kad deca pokažu srce, svet postane bolje mesto. Da imamo njihovu dušu, ovaj svet bi bio mnogo lepši", poručuju sa užičke Oglasne table.
