Plemenita dečica napravila su ispred stadiona kućicu za napuštenog psa, iz čiste dobrote.

Da kuci ne bude hladno, tu je i ćebence, kao i hrana, da ne bude gladna.

"Kad deca pokažu srce, svet postane bolje mesto. Da imamo njihovu dušu, ovaj svet bi bio mnogo lepši", poručuju sa užičke Oglasne table.

Kurir.rs/Facebook Užice oglasna tabla

