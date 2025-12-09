Slušaj vest

Vranjska gimnazija, u godini u kojoj proslavlja 145 godina uspešnog rada, organizuje svečano otvaranje novouređenog Kabineta za francuski jezik, realizovanog uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji.

Svečanost će biti održana u utorak 9. decembra u 12 časova u prostorijama škole.

- Novi kabinet predstavlja značajan iskorak u unapređenju nastave francuskog jezika, kao i u jačanju saradnje škole sa francuskim institucijama. Zahvaljujući podršci Ambasade Francuske i Francuskog instituta, školski prostor je opremljen nastavnim sredstvima koja će doprineti kvalitetnijoj, interaktivnoj i modernoj nastavi - ističe direktorka Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju Suzana Mišić Stanković.

Svečanost počinje prijemom gostiju i presecanjem vrpce, nakon čega će se prisutnima obratiti direktorka Vranjske gimnazije i direktor Francuskog instituta. Učenici gimnazije pripremili su kulturno-umetnički program na francuskom jeziku

- Otvaranje Kabineta za francuski jezik deo je širih aktivnosti obeležavanja velikog jubileja škole i predstavlja važan korak u unapređenju nastave stranih jezika i podsticanju međukulturnog dijaloga sa ciljem osavremenjivanja nastave i podsticanja kvalitetnog obrazovnog okruženja za sve učenike - navodi direktorka Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju Suzana Mišić Stanković.