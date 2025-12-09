Slušaj vest

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na Graničnom prelazu Preševo, na izlazu, čekaju do 30 minuta.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, izlaz, čekaju 240 minuta, na GP Šid, izlaz, 300 minuta, na GP Bezdan, izlaz, 180 minuta, GP Sremska Rača, izlaz, 120 minuta, GP Preševo, izlaz, minuta.

