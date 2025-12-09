Slušaj vest

LOZNICA - Predstavnici Grada Loznice učestvovali su na konferenciji ''Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu'', posvećenoj nacionalnom projektu izgradnje širokopojasne internet infrastrukture. U prvoj fazi projekta, realizovanoj od 2022. do 2025. godine, brzi internet obuhvatio je 13 lozničkih seoskih mesnih zajednica: Donje Nedeljice, Jarebice, Klupci, Kozjak, Lipnica, Lozničko Polje, Ribarice, Straža, Gornji Dobrić, Gornja Sipulja, Gornje Nedeljice, Gornja Borina i Veliko Selo, saopšteno je danas iz gradske uprave.

Druga faza, planirana za period od ove do 2027. godine i doneće internet infrastrukturu i u sela Korenita, Šurice, Grnčara i Tršić. Bolji internet znači bolje uslove za školstvo, rad, preduzetništvo i život u našim selima, navode iz lokalne samouprave.

Inače, konferencija je održana je u Palati Srbije u organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija, u okviru realizacije druge faze Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Republike Srbije.

