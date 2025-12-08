Slušaj vest

U hlebu iz jedne mešovite radnje u Šapcu pronađen je flaster.

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "vestisabac", u pitanju je vekna belog hleba, a flaster je pronađen kada je vekna presečena.

Trenutno nije poznato kako je došlo do ovog incidenta, kao ni gde, a u komentarima su se korisnici društvenih mreža složili da se ovakve stvari dešavaju.

"Nekome je otpao sa prsta", "A gde je prst?", "Krvav je to hleb", samo su neki od komentara ispod podeljene fotografije.