FESTIVAL AMATERSKOG STVARALAŠTVA RASINSKOG OKRUGA – FEDRARO PO 28. PUT U Žabaru počela velika kulturna maifestacija (FOTO)
U Osnovnoj školi u Žabaru otvoren je, po 28. put, Festival amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga FEDRARO.
Prvog dana održani su prateći programi i to: Pesnički ssreti SUPES – PoezijaSRB i Dramski recital učenika OŠ Žabare.
Manifestaciju su otvorili Čedomir Milosavljević iz Kulturnog centra Kruševac, Katarina Kovačević, direktorka OŠ Žabare i Milosav Đukić Đuka predsednik Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSRB. Milosav Đukić Đuka, predsednik Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSRB i Ljubodrag Obradović, urednik izdavačke delatnosti, predali su Katarini Kovačević, direktorki OŠ Žabare, na poklon knjige iz produkcije ovog udruženja.
Na "SUPESU – PoezijaSRB" učestvovali su pesnici: Milosav Đukić Đuka, Ljubodrag Obradović, Živomir Milenković, Prvoslav Pendić Penda, Dragan Todosijević Gana, Dragojlo Jović, Ljiljana Tamburić, Živojin Manojlović, Bratislav Spasojević, Dragan Rakić Singer, Branko Ćirović Ćiro i Miroslav Krkić Pilot.
Ove godine Likovna kolonija "Мr Ratko Todosijević Baćo" nije održana.
Organizatori programa su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Žabare, KUD "Vuk Karadžić" Trebotin, Žabare i Mala Vrabnica, Osnovna шkola Žabare i Udruženje pesnika Srbije – PoezijaSRB.
