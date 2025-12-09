Slušaj vest

Ovo je druga godina kako učenici ove prokupačke škole učestvuju u akciji.

- Danas su učenici naše Gimnazije sa puno ljubavi sakupljali slatkiše i pravili paketiće za mališane kojima je to najpotrebnije. U saradnji sa crkvom, ovi paketići će stići do dece kojoj će ovaj mali znak pažnje doneti veliku radost. Akcija traje do sutra i još uvek imate priliku da se priključite - kaže predsednik Učeničkog parlamenta Gimnazije Sara Lazić.

Ona dodaje da je akcija izuzetno važna, pre svega zbog pružanja humanitarne pomoći tamo gde je najpotrebnija, a zatim i zbog izgradnje zdravih navika kod mladih: solidarnosti, empatije i osećaja odgovornosti.

-To su vrednosti koje želimo da negujemo kod novih generacija. Cilj je jednostavan, ali dragocen - da vratimo osmeh na lica najmlađih, da im pokažemo podršku i poručimo da nisu sami. Želimo da znaju da postoji neko ko misli na njih i ko želi da im jednim malim gestom ulepša dan - naglasila je ona.

Lazić poziva učenike drugih škola, kao i sve građane da se priključe akciji i da barem jedan slatkiš odnesu u crkvu, gde je u toku akcija.

Kurir.rs

