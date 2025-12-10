Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, u okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", u periodu od 25. novembra do 10. decembra ove godine realizuje aktivnosti koje su usmerene na prevenciju nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

"Cilj kampanje je jačanje svesti građana o značaju prevencije u suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama, značaj razmene iskustava i predstavljanje planiranih koraka ka unapređenju u ovoj oblasti unapređenju saradnje policije sa lokalnom zajednicom, kao i promovisanje uloge Ministarstva unutrašnjih poslova u zaštiti žrtava i sprovođenju zakonskih mera", ističe Ivana Stamenković, kriminalistički inspektor PU u Vranju i dodaje:

"Policijski službenici Policijske uprave u Vranju u okviru trajanja kampanje na lokalnom nivou, ostvarili su saradnju sa centrima za socijalni rad, pravosudnim organima, domovima zdravlja, nevladinim organizacijama održavanjem sastanaka, tribina radionica".

Foto: Kurir/T.S.

Tribine za srednjoškolce

Učenicima srednje Ekonomsko-trgovinske škole i Gimnazije "Bora Stanković" u Vranju održana je tribina "Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici". Tribinama je prisustvovalo oko 140 učenika .