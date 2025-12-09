Da li je moguće?

Na društvenim mrežama se pojavio jedan nesvakidašnji snimak iz jednog grada u Srbiji koji je mnoge i razbesneo, ali i nasmejao.

Naime, kako se vidi, jedan prolaznik je na trotoaru naišao na nepropisno parkirano vozilo koje je zauzelo ceo put! Nakon što je snimio kako se "džip" parkirao, prolaznik je rešio da se "osveti" vozaču i nauči ga lekciju za svaki sledeći put!

Naime, automobil je bio parkiran tik ispred kapije čime je blokirao trotoar, onemogućivši prolaz pešacima. Stoga je autor snimka odlučio da nepoznatog vozača "nauči pameti" i koristeći plastičnu kesu u kojoj su se nalazio izmet, najverovatnije njegovog ljubimca kog je izveo u šetnju, uprljao vrata i prednje vetrobransko staklo, uz živopisan rečnik.

- Ne mogu ni žene sa bebom u kolicima da prođu! Ja bih mu oba retrovizora i brisače - glasio je jedan od mnogobrojnih komentara podrške autoru snimka, a bilo je i drugih komentara poput:

- Isečeš sve četiri gume i lagano neka vozi.

- Dobra ideja, meni parkiraju ispred ulaza stalno. Bice mazanija!

Epilog ovog događaja trenutno nije poznat.