Dijamantsku plaketu ''Šampioni solidarnosti'' sedmu godinu za redom Loznici i lozničkom Crvenom krstu za uspešno učešće i najveći broj davalaca krvi u ''Zimskoj'' i ''Letnjoj kampanji'' 2025. u odnosu na broj stanovnika, dodelio je Institut za transfuziju krvi Srbije. Prestižna nagrada potvrda je da je i godina na izmaku bila uspešna i da su Lozničani ponovo na delu potvrdili humanost.

- U kampanji su učestvovala 42 grada i opštine u Srbiji koje pokriva Institut za transfuziju krvi Srbije. U ''Zimskoj kampanji'', koja je trajala od 3. januara do 28. februara, organizovali smo devet akcija dobrovoljnog davanja krvi i prikupili 406 jedinica krvi. Po akciji je prosek bio 45 jedinica. U ''Letnjoj kampanji'', koja je počela 16. juna i završila se 31. avgusta, organizovali smo 12 akcija i prikupili 688 jedinica krvi. Tada je prosek po akciji bio malo više od 57 jedinica – kaže Borka Petković Jevtić, v.d.sekretara Crvenog krsta Loznica koja je primila priznanje.