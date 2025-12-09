Slušaj vest

Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcina izlazu iz zemlje, osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati, a na Kelebiji i Horgošu po četiri sata.

Zadržavanja za teretna vozila na izlazu ima i na Bezdanu i Sremskoj Rači, po tri sata.

