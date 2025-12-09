Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA U SRBIJI: Teretnjaci na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju osam sati
Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcina izlazu iz zemlje, osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest sati, a na Kelebiji i Horgošu po četiri sata.
Zadržavanja za teretna vozila na izlazu ima i na Bezdanu i Sremskoj Rači, po tri sata.
