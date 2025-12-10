Slušaj vest

Saopštenje ZC Vranje prenosimo u celosti:

Saopštenje za javnost
Zdravstveni centar Vranje ovim putem obaveštava javnost povodom pojave infekcije izazvane bakterijom Clostridium diifficile kod par pacijenta na odeljenju Ortopedije. Odmah po identifikaciji prvog slučaja, održana je Komisija za intrahospitalne infekcije i po preporuci komisije aktivirane su sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.

Screenshot 2025-12-10 093147.jpg
Saopštenje na sajtu ZC Vranje Foto: ZC Vranje

Pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja. Izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije.

Po preporuci komisije obustavljen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata. Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravlje Vranje. Napominjemo da se trenutno na odeljenju Ortopedije ne nalazi ni jedan pacijent sa simptomima oboljenja izazvanog bakterijom Clostridium diifficile. U pripremi je dezinfekcija celog odeljenja narednih dana, kako bi u što kraćem roku odeljenje Ortopedije nastavilo sa nesmetanim radom.

Kurir.rs

Ne propustiteSaveti stručnjakaZBOG ČEGA KLOSTRIDIJU ZOVU "UBICOM IZ URGENTNOG CENTRA"? Evo koji su simptomi infekcije i kako se možete zaštititi
biserka.jpg
Zdravlje12 SIMPTOMA PODMUKLE "BOLNIČKE BAKTERIJE": Od BLAGE UPALE do oštećenja debelog creva i SEPSE - kratak je put
Bolnica
SrbijaOGLASIO SE ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE POVODOM INFORMACIJA DA SE POJAVILA KLOSTRIDIJA: "Vrlo brzo stavljena pod kontrolu"
NOVI hirurski blok.jpg
Saveti stručnjakaZbog čega su patogeni mikroorganizmi jedan od najvećih rizika današnjice? Akademik prof. dr Ristanović otkriva sve opasnosti
akademik prof. dr elizabeta ristanovic foto privatna arhiva 02.jpg