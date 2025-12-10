Slušaj vest

Saopštenje ZC Vranje prenosimo u celosti:

Saopštenje za javnost

Zdravstveni centar Vranje ovim putem obaveštava javnost povodom pojave infekcije izazvane bakterijom Clostridium diifficile kod par pacijenta na odeljenju Ortopedije. Odmah po identifikaciji prvog slučaja, održana je Komisija za intrahospitalne infekcije i po preporuci komisije aktivirane su sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.

Saopštenje na sajtu ZC Vranje Foto: ZC Vranje

Pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja. Izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije.

Po preporuci komisije obustavljen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata. Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravlje Vranje. Napominjemo da se trenutno na odeljenju Ortopedije ne nalazi ni jedan pacijent sa simptomima oboljenja izazvanog bakterijom Clostridium diifficile. U pripremi je dezinfekcija celog odeljenja narednih dana, kako bi u što kraćem roku odeljenje Ortopedije nastavilo sa nesmetanim radom.