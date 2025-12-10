Slušaj vest

Zanimljiv je statistički podatak, koji u najmanju ruku zbunjuje da ove godine do sada nema evidentiranih razvoda braka, tačnije u gradsku upravu od strane nadležnih sudova nije došla nijedna sudska presuda na osnovu koje se vrši upis razvoda braka.

Aritonović kaže da mu nije poznato zašto je statistika takva, kada je poznato da je „situacija na terenu“ drugačija.

Opšte mišljenje je da parovi koji ne funkcionišu zajedno ne pribegavaju papirološkoj i zvaničnoj preceduri ukoliko nije to nužno, ostaju u fiktivnim brakovima, iako više ne žive zajedno.

Kurir.rs/VOM

Ne propustiteKultura"Razišao sam se sa suprugom" Glumac Miloš Đorđević o seriji "Krunska 11" i izazovima: "Na snimanju niko nije verovao da smo razvedeni"
djordjevic02 News1 Ana Paunkovic.jpg
ZanimljivostiOvaj greh se izjednačava sa ubistvom, a svi ga smatramo bezazlenim: Arhimandrit Stefan otkrio čime se pred Bogom ne treba igrati
Arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta
Pop kulturaNaš glumac stavio tačku na brak posle 17 godina, pa ne izlazi iz teretane "Presekli smo u pravom trenutku" (VIDEO)
Glumac Predrag Peđa Damjanović u teretani.jpg
Pop kulturaRazvod Nikol Kidman i Kita Urbana postaje španska serija: Stavili tačku na brak, a ne planiraju da se sele
Nikol Kidman i Kit Urban na svečanom događaju