OVO JE MILENA, POLICIJSKI PAS IZ VRANJA! Ne mazi se i ne drema po ceo dan, vredno radi po smenama (FOTO)
Ljubitelje pasa danas je razgalila fotografija psa Milene koja se zavrtela na mrežama.
Međutim, Milena nije običan pas koji se mazi i drema po ceo dan, ona je policijski službeni pas koja vredno radi po smenama.
Milena je "zaposlena" u Vranju, a ovo su njene fotografije uslikane posle naporne noćne smene.
Milena ima i am na kojem jasno piše da radi za MUP i da se zove Milena.
