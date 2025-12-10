Slušaj vest

Ljubitelje pasa danas je razgalila fotografija psa Milene koja se zavrtela na mrežama.

Međutim, Milena nije običan pas koji se mazi i drema po ceo dan, ona je policijski službeni pas koja vredno radi po smenama.

Milena je "zaposlena" u Vranju, a ovo su njene fotografije uslikane posle naporne noćne smene.

Milena ima i am na kojem jasno piše da radi za MUP i da se zove Milena. 

Kurir.rs/Facebook VOM 

