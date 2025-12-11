Slušaj vest

Bliži se kraj godine, a to je vreme za još jedan Zimski festival "Zima-Lo" koji organizuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL).

Zabava će trajati od 15. decembra do 14. januara, uz bogat program posvećen najpre najmlađima, ali i svima koji vole zabavu, muziku, igru, Deda Mraza i ostale stvari uobičajene pre, tokom i posle novogodišnjih i božićnih prazničnih dana, najavila je direktorica TOGL Aleksandra Purić.

"Zima-Lo' počeće 15. decembra, svečanim otvaranjem ispred Vukovog doma kulture kada će za najmlađe biti otvoreni karusel i vozić, stariji će moći da uživaju u ponudi tradicionalnog etno-bazara, a na otvaranju će za dobro raspoloženje biti zadužen lokalni bend SMS.

Foto: Kurir/T.I.

– Posle otvaranja ćemo 21. decembra obeležiti pravoslavni praznik Detince uz programe za najmlađe, pozorišnu predstavu Bode Ninkovića, maskote i animacije na šetalištu, dok će u Galeriji Mina Karadžić biće održana muzička radionica za bebe. Dan kasnije uz muzički program, animacije na ledu i vatromet svečano ćemo otvoriti klizalište koje će ove godine umesto na parkingu kod Vukovog doma kulture biti smešteno kod gradskog bazena. Biće istih dimenzija kao i prethodnih godina, a u klizanju će moći da se uživa sve do 20. januara. Tradicionalna ''Turistička patrola'', kada ćemo uručiti nagrade onima koji su dali poseban doprinos razvoju turizma u našem gradu, zakazana je za 26. decembar. To veče nastupiće i tribjut bend Qween, što je prilika za uživanje ljubitelja dobrog rokenrola. Decembarska dešavanja 28. završava ulična trka Deda Mrazeva, prvi put održana lani, koju organizujemo u saradnji sa Lozničkim trkačima – najavila je Purićeva.

Foto: Kurir/T.I.

Nova godina tradicionalano počinje manifestacijom za decu ''Priđi srcem'', koja će na šetalištu biti održana šesnaesti put, a iz TOGL ponovo najavljuju bogat program za decu koju će zabavljati maskote, a biće i etno-bazar i posluženje. Deca će na radionicama keramike i pustovanja praviti predmete sa novogodišnjim motivima, a biće toga dana animatora na štulama, kao i dečja pozorišna predstava na sceni Vukovog doma kulture. U Loznici će 13. januara drugi put gostovati Novosadski noćni bazar u susret Pravoslavnoj novoj godini, a trajaće od šest sati uveče do sat iza ponoći.

– Novosadski noćni bazar daje kompletnu ponudu, ne samo izlaganje proizvođača domaćih proizvoda i ručnih radova, već i dobar muzički program, a biće priređen i program za decu. Svi koji žele tada Srpsku novu godinu mogu dočekati na šetalištu. Inače u toku Zimskog festivala radićemo i promociju našeg novog suvenira - igre ''Ne ljuti se čoveče'' sa motivima Loznice. Tokom Zima-Lo festivala biće za svakoga po nešto i Loznica će ponovo biti grad koji će u bajkovitoj i prazničnoj atmosferi ugostiti veliki broj posetilaca - kazala je Purićeva.

Foto: Kurir/T.I.