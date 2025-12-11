Slušaj vest

Lokalitet "Markovo Kale“ obišli su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, narodni poslanik Dragan Nikolić i zamenik gradonačelnika Milan Ilić, sa saradnicima.

- Nalazimo se na lokalitetu udaljenom oko četiri i po kilometra od Vranja, koji je još davne 1948. godine proglašen za nematerijalno kulturno dobro od velikog značaja. Prva veća istraživanja obavljena su osamdesetih godina prošlog veka od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša - rekao je gradonačelnik Milenković, prenosi zvanični sajt Grada Vranja i dodao:

- Na sastanku sa tadašnjom ministarkom kulture, 2022. godine, dobili smo smernice o pravilnom procesu sanacije i konzervacije ovog lokaliteta i upravo to danas i radimo, zajedno sa Arheološkim institutom iz Beograda. Dobili smo sredstva od Ministarstva kulture u iznosu od 3.9 miliona dinara, za radove koji su u završnoj fazi. Sledeće godine uradićemo Plan detaljne regulacije, za ovaj lokalitet i Kazanđol, kako bismo stvorili sve uslove za dobijanje građevinske dozvole. Zahvaljujem svima koji su pomogli realizaciju ovog projekta, Ministarstvu kulture, Arheološkom institutu, a posebno ministru Nikoli Selakoviću koji je obećao podršku svim aktivnostima lokalne samouprave koje slede.

Foto: Kurir.rs/T. S.

Istraživanja traju oko 50 dana

Arheolog, naučni saradnik Arheološkog instituta i rukovodilac istraživanja, Uglješa Vojvodić, rekao je da sama istraživanja traju oko 50 dana.

- Sve je završeno bez ikakvih problema. Prioritet istraživanja bio je na čišćenju lokaliteta od vegetacije, kako bi se učinio i vizuelno i fizički dostupnim. Zajedno sa podacima iz osamdesteih godina, kao i iz 2022. godine, imaćemo sliku kompletnog lokaliteta, kako bi bio prikazan široj publici, ali i naučnoj javnosti. Ono što sledi je priprema za sam projekat rekonstrukcije, koji bi trebalo da izvede Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša - rekao je Vojvodić.

On je dodao da je pronađeno prozorsko staklo što je pomalo neočekivano na ovom prostoru, kao i makaze koje su koristili članovi posade utvrđenja. Kako je najavljeno istražene površine biće fotogrametrijski snimljene, čime će biti dobijen 3D model čitave tvrđave, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.