Sektor za civilnu zaštitu Grada Leskovca u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije Grada Leskovca, privrednim društvima i pravnim licima, na čijim se objektima nalaze sirene, obaveštava sve građane da će danas, 11. decembra 2025. godine u 12 časova, biti izvršena funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na teritoriji grada Leskovca.