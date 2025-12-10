Sirene za javno uzbunjivanje će se u podne oglasiti signalom za "Prestanak opasnosti", odnosno jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi
Saopštenje
PROVERA SISTEMA ZA UZBUNA U OVOM GRADU! Danas tačno u podne čuće se jednoličan ton!
Sektor za civilnu zaštitu Grada Leskovca u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije Grada Leskovca, privrednim društvima i pravnim licima, na čijim se objektima nalaze sirene, obaveštava sve građane da će danas, 11. decembra 2025. godine u 12 časova, biti izvršena funkcionalna proba sistema javnog uzbunjivanja na teritoriji grada Leskovca.
Sirene za javno uzbunjivanje će se u podne oglasiti signalom za "Prestanak opasnosti", odnosno jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.
