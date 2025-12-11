Slušaj vest

- Po treći put sadimo kanadski crveni javor. Prvi put je zasađen 2017. godine na inicijativu tadašnjeg kanadskog ambasadora gospodina Filipa Pilingtona i Užičke gimnazije.

Foto: Kurir/Z.G.

Ni druga sadnica nije opstala, koja je zasađena malo kasnije.

Foto: Kurir/Z.G.

- Nadam se da će sada ovo drvo rasti i razvijati se – kaže profesorka Gavrilović.

U JP Veliki park navode da je ovo drvo sađeno kao simbol trajnosti, zajedništva i brige o životnoj sredini.

Foto: Kurir/Z.G.

- Od tada je dva puta polomljeno, ali su profesorka Gavrilović, učenici i radnici JP „Veliki park“ ostali uporni da se javor očuva i da ponovo zaživi na istom mestu – kažu u JP „Velikom parku“.