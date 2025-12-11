Svetlana Gavrilović, profesorka engleskog jezika iz Užičke gimnazije, sa svojim đacima i radnicima JP „Veliki park“, po treći put je zasadila crveni kanadski javor u Velikom parku.
PONOVO KANADSKI CRVENI JAVOR U VELIKOM PARKU: Profesorka i đaci Užičke gimnazija zajedno zasadili drvo (FOTO)
- Po treći put sadimo kanadski crveni javor. Prvi put je zasađen 2017. godine na inicijativu tadašnjeg kanadskog ambasadora gospodina Filipa Pilingtona i Užičke gimnazije.
Foto: Kurir/Z.G.
Ni druga sadnica nije opstala, koja je zasađena malo kasnije.
Foto: Kurir/Z.G.
- Nadam se da će sada ovo drvo rasti i razvijati se – kaže profesorka Gavrilović.
U JP Veliki park navode da je ovo drvo sađeno kao simbol trajnosti, zajedništva i brige o životnoj sredini.
Foto: Kurir/Z.G.
- Od tada je dva puta polomljeno, ali su profesorka Gavrilović, učenici i radnici JP „Veliki park“ ostali uporni da se javor očuva i da ponovo zaživi na istom mestu – kažu u JP „Velikom parku“.
