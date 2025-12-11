Slušaj vest

Divlja, netaknuta priroda u okolini Ljubovije poslednjih godina prepoznata je među brojnim domaćim i stranim turistima.

Ono po čemu se odlikuje jeste bogastvo biljnog i životinjskog sveta, a sada će tome dodatno doprineti realizacija projekta uzgoja i naseljavanja muflona u lovište „Bukovica“, u okviru Uzgojno-reproduktivnog centra za muflone i divlju svinju u Berlovinama, kojim gazduje Lovačko udruženje „Baurić“ iz Ljubovije.

U prvoj fazi realizacije projekta naseljeno je devet jedinki muflonske divljači, koje su dopremljene sa Tare, a poreklom su iz Češke Republike.

U narednim danima očekuje se nastavak isporuke muflona, čime se projekat uspešno razvija prema planiranoj dinamici.

 „Zahvaljujući stručnosti i posvećenosti predsednika udruženja Darka Mitrovića, kompletna dokumentacija je blagovremeno popunjena i predata nadležnim institucijama, što je omogućilo početak realizacije ovog značajnog projekta za razvoj lovnog turizma i unapređenje faune na području opštine Ljubovija”, saopšteno je iz udruženja.

Iz Udruženja ističu da je sledeći veliki cilj naseljavanje divokoze u kanjon Trešnjice, gde je ova vrsta nekada bila autohtona, ali je vremenom nestala.

"Očekujemo da uskoro započnemo proces povratka divokoze na njeno prirodno stanište, čime ćemo obogatiti biodiverzitet našeg kraja i obnoviti vrstu koja ovde pripada”, rekli su iz udruženja.

Lovačko udruženje Baurić upućuje veliku zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, državi, Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za šume, Ministarstvu finansija, lokalnoj samoupravi, Policijskoj stanici Ljubovija, kao i svim meštanima koji su godinama pružali podršku radu udruženja, piše Rivera info.

Posebna zahvalnost upućena je i lovačkom udruženju iz Užica, koje je godinu dana držalo muflone u karantinu, uz ispunjenje svih zakonskih uslova.

Ovaj projekat predstavlja važan korak ka jačanju lovnog fonda i očuvanju prirodnog bogatstva opštine Ljubovija, uz očekivanje da će naredne faze dodatno doprineti razvoju celokupnog područja.

Kurir.rs/Glas zapadne Srbije/RINA

