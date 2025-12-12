Slušaj vest

Gradska osnovna škola "Vuk Karadžić" u Loznici obeležila je 60 godina rada izložbom priređenom u Inovacionom centru. Posetioci narednih sedam dana mogu videti razvojni put škole prikazan na brojnim fotografijama, ali i njene uspehe, priznanja i rezultate rada u prethodnih šest decenija.

Foto: Kurir/T.I.

- Ovom izložbom obeležavamo 60 godina postojanja škole osnovane 1965. godine. Danas škola ima 20 učionica, dva informatička kabineta sa kabinetima za predmetnu nastavu, a svake godine u njima je sve više đaka. Sa izdvojenim odeljenjima u lozničkim selima Paskovac, Zajača i Gornja Borina imamo 581 učenika i 72 zaposlena, a ove godine smo upisali 94 đaka prvaka što je do sada rekordan broj. Loznica se razvija i nama su potrebni novi kapaciteti. Sa Gradom je dogovoreno da priširimo školu i do septembra sledeće godine treba da dobijemo još četiri nove učionice – kazao je Vladan Andrić, direktor škole.

Foto: Kurir/T.I.

U ime lokalne samouprave značajan jubilej čestitao je član Gradskog veća Marko Jovanović koji je precizirao da je lokalna samouprava zbog potreba za proširenjem kapaciteta ove škole u budžetu za 2026. godinu namenila 53 miliona dinara za izgradnju novog objekta sa nekoliko učionica čime će rešiti nedostatak smeštajnih kapaciteta u OŠ "Vuk Karadžić". Na većem broju panoa fotografijama, tekstovima, isečcima iz novina i stručnih časopisa, oslikan je rad škole i njen put u minulih šest decenija, a idejni tvorac izložbe je nastavnica engleskog i pedagoška savetnica Sanja Simić de Graf. Izložbom smo akcent dali na saradnju sa različitim ustanovama, institucijama i školama, navela je ona, i istakla da je izložen i letopis iz 1932. kada je započeta prosvetna uloga ove škole. Inače, matična škola u Loznici je mlađa od njenih izdvojenih seoskih odeljenja.

Foto: Kurir/T.I.