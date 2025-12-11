Praznici su idealno vreme da sebe i svoje najmilije počastite pravim poklonom, a sada je idealna prilika da taj poklon bude i kućni ljubimac kom je potreban dom i ljubav!

Istu ideju su imali i domišljati radnici iz " Zoohigijene Leskovac ", koji su rešili da u duhu praznika svakog dana, dok traju praznici, objave svoje pse u novogodišnjoj atmosferi , a sve zarad udomljavanja preslatkih ljubimaca!

- Prva na redu je preslatka Mili. Ko može odoleti ovim okicama? Molim vas da ne dozvolimo da ovaj anđeo praznike i život provede u prihvatilištu, bez doma, bez svojih ljudi. Mili ima oko 5-6kg i oko dve godine. Super se slaže sa psima, jako je mirna i tiha, nenametljiva gospođica. U isto vreme je i ogromna maza, koja će vam biti najzahvalnija i najvernija pratilja kroz život - navodi se u opisu fotografija na kojima je Mili sa mašnom, u poklon-kutiji pozira, dok je iza nje ukrašena jelka — baš u duhu praznika.