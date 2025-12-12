Slušaj vest

Emotivna i snažna priča stiže iz OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“ u Laćarku, gde je stigla prva donacija bivših učenika generacije ’92. Ovaj human gest pokazuje da škola, koja je decenijama obrazovala generacije, nije samo mesto učenja, već zajednica koja povezuje ljude i nakon što život odvede svakoga na svoju stranu.

Donaciju je obezbedio Nenad Prokopić, nekadašnji učenik ove škole, koji danas radi kao programer za inostrane kompanije. On je školi poklonio savremen monitor visoke rezolucije od 32 inča, opremljen HDR+ tehnologijom, namenjen informatičkom kabinetu i digitalnoj nastavi.

Kako poručuju iz škole, ova oprema predstavlja važan iskorak ka modernizaciji rada, posebno u vremenu kada su digitalne veštine osnovni deo obrazovanja. Prokopić dodaje da je ovo samo početak širih planova:

„Ovo je prva donacija. Naš razred želi da se ponovo okupi oko škole koja nam je dala temelj za život.“

POLA RAZREDA U INOSTRANSTVU, ALI SVI ŽELE DA POMOGNU

Generacija iz koje potiče ova inicijativa brojala je 28 učenika. Danas ih je čak 15 u inostranstvu, dok ostali žive u većim gradovima Srbije. Samo nekoliko njih ostalo je u Laćarku i Mitrovici, ali ideja o zajedničkom doprinosu nije oslabila.

„Rasuti smo na sve strane, ali kada se pomene škola – svi se javljaju“, kaže Prokopić.

SLEDE KORACI: DETALJNA ANALIZA POTREBA ŠKOLE

Nakon sastanka sa direktorom postignut je dogovor da se pripremi lista prioritetnih potreba škole – nova oprema, uređaji, a moguće i manji radovi u kabinetima. Kada se odredi šta je hitno, a šta strateško, bivši đaci uključiće se u finansiranje u skladu sa mogućnostima.

SEĆANJE NA UČITELJICU NATALIJU I „STARU GARU“ NASTAVNIKA

Prokopić se sa posebnom emocijom prisetio svoje učiteljice, legendarne Natalije, kao i celog nastavnog kadra tog doba.

„To je bila škola sa autoritetom, ali i podrškom. Mogao si da priđeš nastavniku, da pitaš, da dobiješ savet. To su ljudi koji su nas pripremili za život.“

Radne akcije, uređenje dvorišta, zajednička briga o školi – sve je to bila njihova svakodnevica. Danas žele da taj duh vrate, kroz savremene projekte i donacije.

Plan je da se na proleće organizuje veliko okupljanje razreda, gde će se napraviti strategija dugoročne pomoći školi.

„Škola nam je dala mnogo – vreme je da joj vratimo“, poručuje Prokopić.

Akcija pokazuje da zajednica može mnogo kada se ujedini. Jedan razred, jedan monitor – ali velika poruka:

Obrazovanje je temelj, a škola nije samo zgrada – ona je uspomena, koren i obaveza.