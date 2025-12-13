Slušaj vest

Sremska Mitrovica ulazi u novu fazu rešavanja problema koji muči grad godinama: prevelikog broja napuštenih pasa i mačaka na ulicama. Skupština grada usvojila je sveobuhvatan Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, a ključna novina je obavezan popis svih vlasničkih pasa – od kuće do kuće – koji počinje u februaru 2026. godine.

Ovaj popis biće uvod u kompletan sistem: sledi besplatno čipovanje, evidencija svih vlasničkih pasa, a zatim i kažnjavanje onih vlasnika čiji se ljubimac, iako obeležen, nađe na ulici bez nadzora.

Program su na Gradskom trgu predstavili predstavnici JKP „Komunalije“, najavljujući da grad prelazi na režim nulte tolerancije prema neodgovornom vlasništvu, koje je, prema rečima stručnjaka, i glavni uzrok pojave pasa lutalica.

„Najveći broj pasa lutalica su zapravo vlasnički psi koje ljudi napuste“

Kako objašnjava Tamara Milković, PR JKP „Komunalije“, najveći deo pasa koji se vide na ulicama zapravo nisu klasične lutalice, već psi koje su vlasnici napustili, prethodno ih čak ni ne čipujući.

„To su životinje koje ostanu bez nege i hrane, udružuju se i mogu postati opasne. Prijavljen je veliki broj ujeda. Zato smo morali da uvedemo sistem koji rešava uzrok - neodgovorno vlasništvo“, ističe Milković.

Foto: Kurir/D.Š.

Kako će izgledati popis i šta sledi nakon toga?

Ekipe JKP „Komunalije“ obilaziće domaćinstva u gradu i selima i evidentirati svakog psa. Porediće stanje na terenu sa postojećim bazama podataka, proveravati čipovanje, identitet vlasnika i stanje u domaćinstvu.

Psi koji nisu obeleženi biće čipovani potpuno besplatno. Vlasnici će moći da obave i besplatnu sterilizaciju ukoliko to žele.

Iz Komunalija poručuju da će „svako domaćinstvo imati priliku da čipuje psa bez troškova“, čime se uklanja jedan od glavnih izgovora za nečipovanje.

Kada evidencija bude završena, kreće primena kaznenih mera. Ukoliko se čipovan pas nađe na ulici, vlasnik će odgovarati prema gradskoj odluci. Time se stvaraju uslovi da nijedan pas na teritoriji grada ne bude bez nadzora i obeležavanja.

Plan za postojeće lutalice: sterilizacija, vraćanje i udomljavanje

Za pse koji već žive na ulici primenjuje se metoda „uhvati–steriliši–pusti“, uz obavezno obeležavanje i proveru zdravstvenog stanja. Grad paralelno radi na jačanju programa udomljavanja uz podršku udruženja i škola.

Grad dobija i novi moderan azil

Na istoj lokaciji gde se nalazi privremeni azil biće izgrađen novi, prošireni objekat koji će imati veći kapacitet i info-centar za građane. U info-centru će vlasnici moći da dobiju podatke o tome da li se njihov pas nalazi u azilu, informacije o psima za udomljavanje i prijavu napuštenih životinja.

JKP „Komunalije“ predstavile su i specijalizovanu prikolicu za higijenski transport uginulih i stradalih životinja, opremljenu dezinfekcionim sistemom.

Foto: Kurir/D.Š.

Kada sve počinje? Popis pasa: februar 2026.

Čipovanje i sterilizacija: odmah nakon popisa

Kazne za neodgovorne vlasnike: po završetku evidencije

Izgradnja azila: nakon izrade projektne dokumentacije