IZLOŽBA U SREMSKOJ MITROVICI: Publika oduševljena, izloženo 35 ikona nastalih na koloniji "Crna Bara 2025" (foto)
U Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici sinoć je otvorena izložba ikona nastalih na Drugoj ikonopisčkoj koloniji „Crna Bara 2025“ – čak 35 ikona izloženo je pred publikom, a deo njih već je proglašen za umetnički vrhunska dela.
Koloniju je organizovalo Udruženje građana „Crnobarski koreni“, a učestvovalo je 25 ikonopisaca i slikara iz Mačve, Srema, Šapca, Bijeljine, Loznice i Sremske Mitrovice.
Radionicu je vodila akademska slikarka Vesna Stanisavljević, koja godinama predaje ikonopis u Budimpešti. Ikone su rađene tradicionalnom vizantijskom tehnikom – pigmentima, žumancetom i na lipovoj dasci.
Pravu pozlatu zamenjuje šlag metal, što zahteva dodatnu preciznost i umeće.
Predsednik udruženja Dragan Krsmić rekao je za Kurir:
„Učestvovalo je dvadeset i pet slikara – od akademskih umetnika do početnika. Želimo da kolonija postane tradicija. Materijal je skup, ali ne odustajemo od kvaliteta.“
Svake godine jedan broj ikona se poklanja lokalnoj crkvi – tako će biti i sada.
Izložba putuje dalje
Izložba će posle Sremske Mitrovice gostovati u:
- Šidu
- Rumi
- Ljuboviji
- Bogatiću
- Šapcu
U Carskoj palati radovi se mogu pogledati narednih 10 dana.