U Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici sinoć je otvorena izložba ikona nastalih na Drugoj ikonopisčkoj koloniji „Crna Bara 2025“ – čak 35 ikona izloženo je pred publikom, a deo njih već je proglašen za umetnički vrhunska dela.

Koloniju je organizovalo Udruženje građana „Crnobarski koreni“, a učestvovalo je 25 ikonopisaca i slikara iz Mačve, Srema, Šapca, Bijeljine, Loznice i Sremske Mitrovice.

Radionicu je vodila akademska slikarka Vesna Stanisavljević, koja godinama predaje ikonopis u Budimpešti. Ikone su rađene tradicionalnom vizantijskom tehnikom – pigmentima, žumancetom i na lipovoj dasci.

Pravu pozlatu zamenjuje šlag metal, što zahteva dodatnu preciznost i umeće.

Predsednik udruženja Dragan Krsmić rekao je za Kurir:

„Učestvovalo je dvadeset i pet slikara – od akademskih umetnika do početnika. Želimo da kolonija postane tradicija. Materijal je skup, ali ne odustajemo od kvaliteta.“

Svake godine jedan broj ikona se poklanja lokalnoj crkvi – tako će biti i sada.

Izložba putuje dalje

Izložba će posle Sremske Mitrovice gostovati u:

Šidu

Rumi

Ljuboviji

Bogatiću

Šapcu