Slušaj vest

Ovaj događaj deo je projekta ''Preporod Lagatora: integrisanje sporta, rekreacije mladih i civilne zaštite u Loznici'', koji realizuje Grad u saradnji sa Udruženjem građana ''Svetionik'' i UFK ''Lagator''.

Sajam sporta je završni događaj mera sprovedenih tokom ove godine koje su obuhvatile više od 3.000 učenika lozničkih srednjih škola kroz edukaciju o pružanju prve pomoći i vršnjačku obuku u saradnji sa ''Svetionikom''. Prema rečima direktora UFK ''Lagator'' Borisava Karajčića prepuna sala dece i mladih sportista je pravi spraznik sporta.

- Ovde se predstavljaju sportski klubovi i organizacije koje čine temelj razvoja sporta u našem gradu. Na štandovima prikazuju svoje, pre svega halske sportove, postignute rezultate, a ujedno će pozvati mlade da im se pridruže. Cilj je mladi budu što više u sportu, da vide da je sport način zdravog načina života, i hvala državi i EU na podršci – kazao je on.

1/10 Vidi galeriju Sajam sporta Loznica Foto: Kurir/T.Ilić

Promoter ''Sajma sporta'' bio je Lozničanin Jovan Cvetanović, novi svetski šampion u džiju-džici, koji je nedavno na Svetskom prvenstvu u Bangkoku osvojio zlatno odličje.

- Drago mi je što je Loznica domaćin ovako lepe manifestacije. Ovo je prilika da se mnogi sportovi u našem gradu promovišu na najbolji mogući način, to dosta znači svim sportistima da se predstave i oni i njihovi sportove. Moj stav je da svako treba da se bavi sportom, bilo kojim, jer u zdravom telu je zdrav duh – rekao je Cvetanović.

Jovan Cvetanović Foto: Kurir/T.Ilić

Projekat ''Preporod Lagatora'' realizuje kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Srbije, preko programa EU PRO Plus. Vrednog projekta je blizu 790.000 dolara, 527.000 finansira EU preko programa EU PRO Plus, a ostatak Loznica iz svog budžeta. Projekat traje do marta 2026. i realizuje se sa ciljem da se podigne kvalitet urbanog prostora, unapredi sportska ponuda, omogući razvoj mladih kroz formalne i neformalne sadržaje i osnaži sistem civilne zaštite. Planirano je da se rekonstruiše 718 kvadratnih metara postojećeg prostora u UFK ''Lagator'', na 223 kvadrata biće Centar civilne zaštite, a druga celina od 495 kvadrata činiće Klub za mlade, sa kuglanom, prostorom za manje manifestacije, kao mesto za sport, rekreaciju, učenje i društvene sadržaje.