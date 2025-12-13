Slušaj vest

Kragujevac - Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, a tiču se izvođenja radova na sanaciji terena kod Centra izvršnosti u Kragujevcu, oglasila se Kompanija RP Invest 1980 d.o.o. i demantovala te tvrdnje. Ističu da se svi radovi nesmetano odvijaju i da se sve aktivnosti obavljaju u skladu sa propisima i nalozima nadležnih institucija.

- Radovi na sanaciji započeti su odmah po dobijanju naloga i odvijaju se svakodnevno, uz puno poštovanje propisa, stručnih standarda i bezbednosnih procedura. Projekat sanacije terena i konstrukcija na parcelama 10410/17, 10410/18 i 10410/6 izradio je master inženjer građevinarstva, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši ovlašćeni građevinski inženjer, saopšteno je iz ove kompanije.

Dodaju da se sanacija sprovodi u potpunosti u skladu sa projektom, kroz tri jasno definisane faze.

- Prva faza obuhvatila je raščišćavanje terena i pripremne radove. Druga faza, koja je trenutno u toku, obuhvata izgradnju prve podzemne etaže iznad temeljne ploče do već izvedenog dela objekta, uz dimenzionisanje obodnog zida na aktivni pritisak nasutog materijala. Nakon očvršćivanja betona, vrši se nasipanje kamenim materijalom sa kontrolisanim nabijanjem do modula stišljivosti od 25 MPa, kao i izrada drenažnog kanala pri dnu obodnog zida, čime se sprečava pojava hidrostatičkih pritisaka. Trenutno je u toku proces ispunjavanja tamponom visine oko tri metra, dodaje se i saopštenju. Ističu da će treća faza obuhvatiti izgradnju druge podzemne etaže, nakon čega sledi nasipanje i nabijanje kamenim materijalom po istim stručnim zahtevima, sve do dostizanja nivoa terena.

Foto: RINA

Po završetku navedenih radova i dolasku na nultu kotu – nivo zemlje – investitor će, u skladu sa ranije datim obećanjima i preuzetim obavezama, u potpunosti sanirati pristupnu saobraćajnicu i okolni prostor, kako bi sve bilo vraćeno u bezbedno i funkcionalno stanje.

- Naglašavamo da se ne izvode radovi na nastavku izgradnje objekta, već isključivo radovi čiji je cilj obezbeđivanje stabilnosti terena, bezbednosti okoline i otklanjanje nastale štete, poručuje se u saopštenju. Kompanija RP Invest 1980 d.o.o. odgovorno i transparentno pristupa celoj situaciji, uz angažovanje stručnih lica, poštovanje svih procedura i stalnu saradnju sa nadležnim institucijama. Građani mogu biti uvereni da se radovi sprovode stručno, svakodnevno i u najboljem interesu javne bezbednosti, te da nema razloga za zabrinutost, navodi se u saopštenju.