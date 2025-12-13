Slušaj vest

Debele naslage blata, zemlje i kamenja mogu se uočiti na putevima širom Srbije, a veoma je opasna za vozače, ali i zakonom kažnjiva. Na nekim putnim pravcima, sloj blata dostiže i do tri centimetra što predstavlja veliki rizik od proklizavanja i sobraćajnih nezgoda.

Nažalost, danas je i došlo do jedne saobraćajne nezgode upravo zbog toga. Automobil na putu Žabalj-Čurug prevrnuo se zbog velike količine blata na putu, a građani se žale da ovaj problem postoji u velikom delu Opštine Žabalj, ali i u drugim opštinama širom Srbije.

Šta kaže zakon

Iznošenje blata na kolovoz u Srbiji nije samo prekršaj, već krivično delo koje direktno ugrožava živote. Važeći propisi Republike Srbije, pre svega Zakon o putevima i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, zabranjuju iznošenje zemlje, blata, kamenja i bilo koje materije koja može da naruši stabilnost i prohodnost saobraćaja. Lice koje je blato iznelo na put (najčešće je to vozač poljoprivredne mašine) ima obavezu da ga odmah i bez odlaganja ukloni i put očisti. Ukoliko to ne učini, prete mu izuzetno visoke novčane kazne.

Novčane kazne i do dva miliona

Inspektori i saobraćajna policija ne praštaju ovakve prekršaje, a kazne se razlikuju u zavisnosti od toga da li je prekršilac fizičko ili pravno lice.

Ukoliko se ova obaveza ne ispoštuјe, zakonom su predviđene novčane kazne. Za fizička lica, uključuјući poljoprivredne proizvođače, kazne se kreću od 10.000 do 50.000 dinara, dok su za pravna lica propisane kazne od 100.000 do 2.000.000 dinara. Odgovorna lica u pravnim licima mogu biti kažnjena novčanim iznosom od 10.000 do 200.000 dinara.

Posledice mogu biti kobne

Ove kazne su samo deo problema. Najveća odgovornost sledi ako zbog nanetog blata dođe do saobraćajne nezgode!

Ako se utvrdi da je blato uzrok proklizavanja, izletanja ili sudara, lice koje je blato iznelo na kolovoz snosi Krivičnu i građansku odgovornost. To podrazumeva ne samo plaćanje ogromne materijalne štete, već i ozbiljno krivično gonjenje u slučaju povreda ili smrtnog ishoda.

Apelujemo na sve poljoprivrednike da po završetku radova obavezno očiste puteve i ne ugrožavaju bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.