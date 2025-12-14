Slušaj vest

Više od 60 godina na Vršаčkim planinama nije bilo jelena, isključivo zbog ljudskog nemara, a danas ih, zahvaljujući projektu JP "Vojvodinašume", u slobodnoj prirodi ima stotinak!

U procesu vraćanja te trofejne divljači na ovo područje, 2020. godine iznad sela Markovac formirano je ograđeno uzgajalište od 45 hektara, gde je nastanjeno 11 brdsko-planinskih jelena i 40 košuta sa rumunskih Karpata.

Njihovom reprodukcijom, za ovih pet godina uzgojeno je oko stotinu teladi, koja su prodata drugim lovištima u centralnoj Srbiji, dok je u slobodnu prirodu Vršаčkih planina, kod vrha Lisičja glava, ispušteno svega osam jedinki.

To je, međutim, bilo dovoljno da se dođe do sadašnjeg broja od oko stotinak jelena u slobodnoj prirodi, s obzirom na to da su se tu instinktivno naselili i jeleni iz drugih staništa, koji su dotad kroz Vršаčke planine prolazili samo tokom migracija.

Da se ova trofejna divljač ponovo odomaćila, govori i činjenica da se sve češće kapitalci mogu videti blizu naselja i na lokalnim putevima, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez!