Nakon razgovora sa meštanima ovih sela, opštinsko rukovodstvo najavilo je da će se višedecenijski problem vode rešavati po modelu koji je dao rezultate u Pranjanima.

Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da su razgovori sa građanima bili konkretni i usmereni na realne potrebe ljudi:

- Sa meštanima Vraćevšnice, Gornje Crnuće i Lipovca razgovarali smo o pitanjima koja su od značaja za njihov svakodnevni život. Višegodišnji problem vodosnabdevanja pokušaćemo da rešimo po modelu pronalaska vode u Pranjanima. Raduje me što su stanovnici ovih krajeva pokazali solidarnost i zajedništvo, pa su predlagali i rešavanje životnih pitanja svojih meštana. Potrudićemo se da sve što smo večeras obećali ispunimo, rekao je Kovačević.

Dodaje da za meštane ova tri sela, voda nije samo komunalno pitanje, već uslov opstanka, razvoja i ostanka.

- Pranjani su danas pozitivan primer kako se upornošću, znanjem i odgovornim radom može rešiti višedecenijski problem vodosnabdevanja. Selo koje je godinama kuburilo sa nestašicama vode sada ima stabilno snabdevanje, a iskustvo iz Pranjana postalo je recept za druga sela u opštini. Upravo taj model, pronalaženje novih izvora, ozbiljan terenski rad i saradnja sa meštanima sada se prenosi na Vraćevšnicu, Gornju Crnuću i Lipovac, poručio je Kovačević.