Željno se iščekuje otvaranje spektakularnog vidikovca na Kablaru, koji će biti jedini sky walk u Srbiji. Po slikama sa lica mesta već je očigledno da će to biti jedan od najlepših vidikovaca na Balkanu, a fotografije iz ovog dela Srbije obilaziće svet.

Pogled puca na meandre Zapadne Morave, a staklena platforma savršeno je uklopljena u ambijent. Poslednje provere se čekaju, nakon čega će vidikovac konačno biti otvoren. Prethodni tender za tehnički pregled vidikovca na Kablaru je ponovljen, ne zato što se na njega niko nije prijavio, već što ponuđač na prethodnom javnom pozivu nije dostavio valjanu dokumentaciju, kazao je zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić.

Vidikovac na Kablaru

Tehnički pregled ovog vidikovca podrazumeva testiranje nosivosti – izradu Elaborata o proceni stanja konstrukcije vidikovca i izradu Elaborata za ispitivanje konstrukcije potrebnim opterećenjem i ispitivanje probnim opterećenjem, u svemu preka tehničkoj specifikaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Već sada veliki broj putnika namernika dolazi da obiđe ovo „stakleno čudo“ na vrhu planine, ali ulaz je strogo zabranjen dok se vidikovac zvanično ne otvori.

- Čitav ovaj kraj je zaista prelep, popeli smo se na vrh Kablara i zaista ovaj vidikovac što se gradi je nešto što ostavlja bez daha. Jedva čekamo da se otvori, bićemo redovni gosti. Lepota koja je pruža pred očima je nestvarna i zaista se može reći da je ovo, rekla je za RINU planinarka iz Beograda koju smo zatekli na licu mesta.

Ipak, vidikovac na Kablaru je mnogo više od turističke atrakcije jer je njegova izgradnja otvorila vrata i za druge investicije – uređeni su putevi, obezbeđena je struja, asfaltirane saobraćajnice, a Ovčarsko-kablarska klisura postala je dostupnija nego ikada. Meštani ističu da je upravo ovaj projekat bio prelomna tačka koja je pokrenula ceo kraj.