LOZNICA – Pred odbornicima Skupštine grada na narednom zasedanju naći će se i predlog o izmenama iznosa njihovih kao i naknada članovima skupštinskih radnih tela. Ukoliko ga usvoje umesto sedam i po hiljada oni će primati 10.000, a članovi radnih tela umesto po hiljadu i po imaće po dve hiljade dinara.

Ovaj predlog je usvojilo Gradsko veće, a na glasanju u lokalnom parlamentu biće 16. decembra.

U obrazloženju predloga stoji da je razlog činjenica da od 2020. ova odluka nije menjana za odbornike i članove ranih tela, a uvećanja su predložena srazmerno finansijskim mogućnostima gradskog budžeta. Prethodno su oborničke naknade povećane pre pet godina, oktobra 2020, a pre toga nisu menjane od februara 2011. godine, i tada su sa pet povećane na sedam i po hiljada dinara što je važilo do sada.

Ukoliko odbornici usvoje predlog o povećanju naknade ubuduće će za jednu sednicu 59 odbornika ukupno dobiti 590.000 umesto 442.000 dinara, koliko je sada, odnosno sednica će po toj osnovi ‘’koštati’’ 148.000 više nego do sada.

Inače, u sadašnjem skupštinskom sazivu većinu sa 34 odbornička mandata ima lista ‘‘Aleksandar Vučić-Loznica ne sme da stane’‘ na kojoj je SNS sa koalicionim partnerima.