Jedna od atrakcija Vrnjačke Banje u kojoj su posetioci tokom proteklih decenija mogli da uživaju u umetničkom zanatu izrade opanaka od sledeće godine prestaje da postoji.

Porodica Strugarević, jedna od najstarijih opančarskih porodica u vrnjačkom kraju, odlučila je da posle više od pola veka rada zatvori svoju radnju „Opanak“ u centru ovog turističkog mesta.

Prve opanke od sirove kože za seljake, čobane i putnike počeli su da savijaju još pre Drugog svetskog rata, u selu Vrnjci pod planinom Goč. Zanat se prenosio sa kolena na koleno iz ruku dede na oca, sa oca na sinove i kćeri.

Davne 1968. godine otvorena je zvanična zanatska radnja „Opanak“, koja će kasnije postati jedan od simbola Vrnjačke Banje i doma porodice Strugarević.

“Iz ovog dvorišta i ove kuće nastajali su opanci koji su otišli širom sveta – od folklornih društava, preko naših ljudi u dijaspori, pa sve do dalekog Japana. Majstori iz porodice Strugarević svojim rukama izradili su i gigantski opanak – ponos zanata i simbol upornosti jednog malog, porodičnog posla”, piše u saopštenju porodice povodom odluke da zatvore vrata svoje radnje u Vrnjačkoj Banji 5. januara sledeće godine.

Radnja na Zlatiboru nastavlja da radi, navodi se u saopštenju.

