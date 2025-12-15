Slušaj vest

Odbornici Skupštine Grada Vranja na 17. sednici nakon rasprave usvojili su Predlog Odluke o budžetu grada Vranja za 2026. godinu,

Predlog Odluke o budžetu grada Vranja za 2026. godinu obrazložio je gradski većnik Bojan Kostić. Kostić je rekao da planirani budžet za narednu godinu iznosi 3.880.700.000 dinara, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Planirani prihodi iznose 3.848.181.000 dinara, a rashodi 3.695.700.000 dinara. Ukupan suficit biće ostvaren u iznosu od 152.481.000 dinara, istakao je Kostić.

Foto: T.S. / Kurir

Najvažniji kapitalni projekti

Kostić je kao najvažnije kapitalne projekte, koji će biti nastavljeni ili započeti u 2026. godini, sa već obezbeđenim sredstvima, naveo projekat „Čista Srbija“, vrednosti 72 miliona evra, proširenje regionalne deponije „Meteris“, vrednosti 20 miliona evra, rekonstrukciju OŠ „Dositej Obradović“, 5 miliona evra, resanaciju Aleksandrovačkog jezera, 4.5 miliona evra, kao i LIID projekat unapređenja komunalne infrastrukture, vrednosti 2.2 milina evra. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi 103.7 milina evra.

On je naveo i projekte sa građevinskom dozvolom za koje se traže finansijska sredstva, poput rekonstrukcije Ul. Partizanski put, izgradnje Naučno-obrazovnog centra „Rista Stajić“, izgradnje saobraćajnica u Industrijskoj zoni, rekonstrukcije „Haremluka“, izgradnje multifunkconalnog biznis centra u Domu kulture, rekonstrukcije Dečjeg odeljenja vranjske Bolnice, rekonstrukcije Sportskog centra i izgradnje 13 km vodovodne mreže sa SKADA sistemom.

Foto: T.S. / Kurir

Milenković: Budžet realno projektovan