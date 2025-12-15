Slušaj vest

U selu Popovac, u porodičnoj kući, nadomak Paraćina došlo je do požara.

Požar se dogodio sinoć u kasnim večernjim satima.

Brzom intervencijom vatrogasaca, iz požara su izvučeni sin i majka, koji su prema nezvaničnim informacijama u dobrom opštem stanju, dok je kuća nažalost potpuno izgorela.

Kako je došlo do požara, još nije poznato.

