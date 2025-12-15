Brzom intervencijom vatrogasaca, iz požara su izvučeni majka i sin.
DRAMATIČNA NOĆ KOD PARAĆINA, MAJKA I SIN IZVUČENI IZ VATRE: Požar progutao porodičnu kuću, pretvorila se u prah i pepeo, ali su njih dvoje spaseni
U selu Popovac, u porodičnoj kući, nadomak Paraćina došlo je do požara.
Požar se dogodio sinoć u kasnim večernjim satima.
Brzom intervencijom vatrogasaca, iz požara su izvučeni sin i majka, koji su prema nezvaničnim informacijama u dobrom opštem stanju, dok je kuća nažalost potpuno izgorela.
Kako je došlo do požara, još nije poznato.
