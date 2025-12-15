Slušaj vest

 U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba ( u toku dana 14, a preko noći 26 pregleda).

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 3.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 190 poziva telefonom.

Kurir.rs

Dejan Đusić 