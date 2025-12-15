Slušaj vest

U vremenu kada se često čeka da neko drugi reši probleme, u selu Tršenjevica kod Arilja ljudi su pokazali da zajedništvo, upornost i lična inicijativa i dalje imaju snagu da menjaju svakodnevni život.

Meštanin Mladen Pantović je još 2006. godine zajedno sa svojom porodicom, započeo borbu za osnovne uslove života. Otkupio je zemljište, prokopao trasu i nasuo put koji je do tada bio gotovo nepristupačan. Umesto dugog obilaska od nekoliko kilometara, stvoren je direktan prilaz kući i to rukama i sredstvima samih domaćina.

- Tokom 2024. godine put je dodatno uređen isključivo sopstvenim sredstvima, a ove godine napravljene su kompletne pripreme za asfaltiranje u dužini od oko 550 metara. Sve što je bilo potrebno, od ravnanja terena do pripreme podloge uradili smo sami, verujući da se trud i rad uvek isplate, kažu za RINU ovi domaćini.

Ono što ovom primeru daje posebnu vrednost jeste činjenica da se nije mislilo samo na sopstveno domaćinstvo. Iza kuće porodice Pantović živi i starija komšinica, pa je put pripremljen i za nju, bez ikakve nadoknade. Time je još jednom potvrđeno da solidarnost i briga o drugima nisu zaboravljene vrednosti.

Foto: RINA

Prema procenama, asfaltiranje oko 550 metara puta koštalo bi približno 3.387.000 dinara. Iako je reč o značajnom iznosu, postoji namera da se u narednom periodu pokuša dogovor sa izvođačem, kako bi put dobio završni sloj i time bio trajno rešen za sve koji njime svakodnevno prolaze.

U domaćinstvu Pantovića danas živi šest članova porodice, tri generacije pod istim krovom. Posebnu radost donosi najmlađi član – unuk Vuk, koji je nedavno proslavio prvi rođendan.

- Deca su odlučila da ostanu da žive tamo gde su rođena. Završili su stručne škole i ne razmišljaju o odlasku, jer, kako kažu, imaju sve što im je potrebno dom, porodicu i volju da rade. Zato je važno da imamo put, to je ovde naš preduslov za sve dalje, rekli su Pantovići.