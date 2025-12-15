Slušaj vest

U vremenu kada se često čeka da neko drugi reši probleme, u selu Tršenjevica kod Arilja ljudi su pokazali da zajedništvo, upornost i lična inicijativa i dalje imaju snagu da menjaju svakodnevni život.

Meštanin Mladen Pantović je još 2006. godine zajedno sa svojom porodicom, započeo borbu za osnovne uslove života. Otkupio je zemljište, prokopao trasu i nasuo put koji je do tada bio gotovo nepristupačan. Umesto dugog obilaska od nekoliko kilometara, stvoren je direktan prilaz kući i to rukama i sredstvima samih domaćina.

- Tokom 2024. godine put je dodatno uređen isključivo sopstvenim sredstvima, a ove godine napravljene su kompletne pripreme za asfaltiranje u dužini od oko 550 metara. Sve što je bilo potrebno, od ravnanja terena do pripreme podloge uradili smo sami, verujući da se trud i rad uvek isplate, kažu za RINU ovi domaćini.

Ono što ovom primeru daje posebnu vrednost jeste činjenica da se nije mislilo samo na sopstveno domaćinstvo. Iza kuće porodice Pantović živi i starija komšinica, pa je put pripremljen i za nju, bez ikakve nadoknade. Time je još jednom potvrđeno da solidarnost i briga o drugima nisu zaboravljene vrednosti.

1765787091put1-arilje-foto (1).jpg
Foto: RINA

Prema procenama, asfaltiranje oko 550 metara puta koštalo bi približno 3.387.000 dinara. Iako je reč o značajnom iznosu, postoji namera da se u narednom periodu pokuša dogovor sa izvođačem, kako bi put dobio završni sloj i time bio trajno rešen za sve koji njime svakodnevno prolaze.

U domaćinstvu Pantovića danas živi šest članova porodice, tri generacije pod istim krovom. Posebnu radost donosi najmlađi član – unuk Vuk, koji je nedavno proslavio prvi rođendan.

- Deca su odlučila da ostanu da žive tamo gde su rođena. Završili su stručne škole i ne razmišljaju o odlasku, jer, kako kažu, imaju sve što im je potrebno dom, porodicu i volju da rade. Zato je važno da imamo put, to je ovde naš preduslov za sve dalje, rekli su Pantovići.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoFinkinja peva ovcama na svom jeziku u selu kraj Valjeva: Porodica s decom razvija biznis na farmi u Srbiji (FOTO)
Ivan i Mia Tadić se iz Finske vratili u selo kod Valjeva
SrbijaDRAGAN NAPRAVIO KUPATILO BEZ VODE?! Ovo ima samo u Srbiji! Unutra sve lepo i novo, ali deca unose kofu da se okupaju jer iz slavine ne teče ništa
Screenshot 2025-11-19 105029.jpg
Društvo"Decu smo na konju nosili kod doktora, a sada..." Evo kako porodica Komarica dočekuje praznike: Ovo kažu o životu na selu
1765381860foto-opstina-priboj-2025-12-10-13h01m05s063.jpg
Moj biznis"NIRVANA, BRE!" Veljko odlučio da ostane na dedovini u svom selu, pa postao SAM SVOJ MAJSTOR: Svi trče u grad da rade za platu, a život na selu je privilegija!
1763475987Uzice-Život-na-selu-fotorina1073.JPG
SrbijaTOŠOVIĆI IZ IVANJICE NE ZNAJU ZA LEKARA! Jer Slavičina deca i unuci uz list ove biljke koju ima svaka kuća pucaju od zdravlja! A koriste je vrlo jednostavno
Screenshot 2025-12-04 104129.png
SrbijaMEŠTANI PRILIKA IMAĆE MESNU ZAJEDNICU ZA PONOS: A sve će da im renovira država! Tu će da se druže, dolaziće im folklor, pevačka društva (VIDEO)
Screenshot 2025-11-20 152037.jpg