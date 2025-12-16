Slušaj vest

Ugovori o dodeli subvencija za realizaciju poslovnih ideja, inovacija, rast i razvoj u 2025. godini, kao i otvaranje novih radnih mesta do kraja ove i u 2026. godini uručeni su u Skupštini grada Vranja.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković rekao je da se ovaj program sprovodi u skladu sa Odlukom o realizaciji mere podrške privredi i preduzetništvu na teritoriji grada Vranja u 2025. godini, koju je donelo Gradsko veće i na osnovu koje je i raspisan Javni poziv.

Milenković je istakao da današnjim potpisivanjem i dodelom ugovora zvanično počinje novi investicioni ciklus u lokalnoj privredi.

- Ovaj program se sprovodi u skladu sa Odlukom o realizaciji mere podrške privredi i preduzetništvu na teritoriji grada Vranja u 2025. godini, koju je donelo Gradsko veće i na osnovu koje je i raspisan Javni poziv. Veliki broj prijava dokaz je proaktivnosti i raznovrsnosti poslovnih ideja na teritoriji grada Vranja. Grad Vranje je izdvojio značajna sredstva za podršku 43 biznis plana sa najvećim brojem bodova, odnosno dodelom maksimalno 250.000,00 dinara bez PDV-a po pojedinačnom zahtevu, što ukupno iznosi 10.694.890,00 dinara", rekao je gradonačelnik. On je napomenuo da su odobrenim subvencijama obuhvaćeni različiti vidovi proizvodnje (nameštaj, obuća, tekstilni proizvodi, obrada metala, prerada hrane itd) i usluge (štampanje, frizerski i kozmetički saloni, usluge računovodstva, advokatske usluge, učenje stranih jezika, usluge u vezi softvera i fotografisanja).

Milenković je privrednicima čestitao na kvalitetnim idejama I najavio da će grad nastaviti sa podrškom privredi i ekonomskom razvoju .