HRABROST KOJA MENJA PERSPEKTIVU: Podrška i osnaživanje slepih i slabovidih žena u Kragujevcu (FOTO)
Na završnoj konferenciji projekta ''Vidljive i snažne'' Okružne organizacije saveza slepih Srbije Kragujevac, održanoj u Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom ''Iskra'', predstavljeni su rezultati dvomesečnih aktivnosti kao i vodič sa kratkim emotivnim i motivacionim porukama slepih i slabovidih žena. Onih koje invalidnost ne sprečava na putu ka uspehu i razvoju sopstvene ličnosti, već im je podstrek za dalji razvoj i stvaranje inkluzivnog društva.
- Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave i nacionalnog nivoa, drugu godinu zaredom brojne organizacije u Kragujevcu dobijaju podršku Kabineta ministarke Macure, rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava i podsetila da Grad Kragujevac kontinuirano podržava programe udruženja, među kojima je Okružna organizacija slepih i slabovidih, jedna od najstarijih na teritoriji grada. Ona je istakla posebnu važnost projekta usmernog na jačanje kapaciteta i osnaživanje slepih i slabovidih žena, jer žene sa invaliditetom predstavljaju višestruko marginalizovanu i osetljivu grupu. Ovakvi projekti nisu samo deo strategija, već izraz empatije i zajedničke posvećenosti, poručila je dr Damnjanović.
Govoreći o značaju projekta, Milan Stošić, predsednik Saveza slepih i slabovidih Srbije je rekao da slepe i slabovide žene zaslužuju posebnu pažnju i podršku, jer one na specifičan način ostvaruju ulogu žene i majke u porodici i domaćinstvu. Savez slepih Srbije značajno mesto u svojim aktivnostima posvećuje ženama, što potvrđuje i činjenica da većinu Upravnog odbora i Skupštine čine žene, kao i da više od 90 odsto članstva čine žene, istakao je Stošić.
Ana Radaković, sekretar Okružne organizacije Saveza slepih Srbije Kragujevac je podsetila da 55 odsto članstva organizacije na teritoriji šumadijskog okruga koja broji oko 480 članova, čine žene i da je projekat ''Vidljive i snažne'', podržan od strane Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, posvećen njima, ali i svima onima kojima je potrebna snaga i podstrek. Poruke i pouke su nastale na radionicama u okviru projekta i sve zajedno imaju jedinstveni smisao da su granice tamo gde ih sami postavimo. Naš zadatak je da ovim ženama pružimo podršku i osnažimo ih da se suoče sa izazovima, prevaziđu prepreke i snagu pronađu u sebi, poručila je ona.