Na završnoj konferenciji projekta ''Vidljive i snažne'' Okružne organizacije saveza slepih Srbije Kragujevac, održanoj u Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom ''Iskra'', predstavljeni su rezultati dvomesečnih aktivnosti kao i vodič sa kratkim emotivnim i motivacionim porukama slepih i slabovidih žena. Onih koje invalidnost ne sprečava na putu ka uspehu i razvoju sopstvene ličnosti, već im je podstrek za dalji razvoj i stvaranje inkluzivnog društva.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

- Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave i nacionalnog nivoa, drugu godinu zaredom brojne organizacije u Kragujevcu dobijaju podršku Kabineta ministarke Macure, rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava i podsetila da Grad Kragujevac kontinuirano podržava programe udruženja, među kojima je Okružna organizacija slepih i slabovidih, jedna od najstarijih na teritoriji grada. Ona je istakla posebnu važnost projekta usmernog na jačanje kapaciteta i osnaživanje slepih i slabovidih žena, jer žene sa invaliditetom predstavljaju višestruko marginalizovanu i osetljivu grupu. Ovakvi projekti nisu samo deo strategija, već izraz empatije i zajedničke posvećenosti, poručila je dr Damnjanović.

Govoreći o značaju projekta, Milan Stošić, predsednik Saveza slepih i slabovidih Srbije je rekao da slepe i slabovide žene zaslužuju posebnu pažnju i podršku, jer one na specifičan način ostvaruju ulogu žene i majke u porodici i domaćinstvu. Savez slepih Srbije značajno mesto u svojim aktivnostima posvećuje ženama, što potvrđuje i činjenica da većinu Upravnog odbora i Skupštine čine žene, kao i da više od 90 odsto članstva čine žene, istakao je Stošić.

