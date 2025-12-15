Slušaj vest

Vidljiva je nervoza i isfrustriranost zbog neuspešnog pokušaja da građani Subotice nasednu na podmetnute laži oko incidenta koji se nedavno dogodio u naselju Prozivka, a Subotičani imaju pravo da znaju istinu, jer istina je ono što ostaje kada se razotkriju sve laži!

Istina je da je dana 28. novembra ove godine prijavljeno Policijskoj upravi da se dogodila tuča u naselju “Prozivka” u Subotici, nakon koje je ubrzo blokaderska mašinerija stavljena u pun pogon! Blokaderi su putem društvenih mreža i viber grupa odmah objavili "prebijen je naš veteran jer podržava studente!" Međutim, na njihovu žalost ustanovljeno da su Buljovčić Predrag, Garjak Alen, Maravić Miloš i Baka Luka, koji su pretukli Lončar Dražena, svi od ranije poznati kao lokalni navijači, a da je Dražen Lončar takođe navijač - i to iz iste grupe!

Nakon hapšenja, dvojica mladića izjavili su da „podržavaju studentske blokade", što je lako dokazivo obzirom da postoje njihove fotografije sa blokaderskih protesta u Novom Sadu 1.novembra ove godine.

Možda je za subotičku javnost zanimljiva i činjenica da im je prilikom hapšenja i vršenja pretresa pronađena opojna droga (marihuana, kokain, vagica i snimci i fotografije kako učestvuju u vršenju krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti - paljevina automobila), što dovodi do zaključka da su se blokaderi, ujedno kriminalci, hulugani i dileri potukli među sobom, o čemu je "Informer" već pisao.

Lažima, nažalost, ni tu nije kraj! Ubrzo nakon toga, zapaljen je automobil tužiteljke Osnovnog javnog tužilastva u Subotici, koja je radila ovaj slučaj - i eto novog pokušaja da se ukalja vlast u Subotici...

Pripadnici MUP-a lišavaju slobode još dva lica (članove iste navijačke grupe, od kojih je jedan brat ranije uhapšenog), uz dokaze da su oni to uradili kao osvetu zbog prethodnog hapšenja blokadera, i kod njih kojih pronalaze tečnost koja je korišćena za paljenje vozila, bocu, garderobu i ostale tragove izvršenja krivičnih dela.

I tada se "okuplja struka" - tužioci i sudije blokaderi iz cele zemlje, njihov izmišljeni nelegalni "sindikat" i svi oni koji su nestrpljivo čekali novi razlog za bunu i protest, i nove blokade, ovoga puta zbog paljenja automobila.