Danas je u Pančevu zabeležena jedna neprijatna scena u kojoj se vidi kako vozač crnog "Volksvagena" baca smeće kroz prozor.

Naime, kako je podelila Instagram stranica "zdravopancevo", na snimku se vidi kako automobil stoji nasred puta, dok bahati vozač baca plastičnu kesu, papirni omot i salvete kroz prozor.

Pretpostavlja se da je jeo neku brzu hranu sa kioska, ali mu to ne daje pravo da smeće izbacuje i ostavlja na ulici.

Komentari su se složili da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo, a vi nam u komentarima napišite šta mislite o situaciji koju ste videli!