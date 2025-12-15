- Nezamisliv je Pešter bez snega u ovo doba godine, umesto snežnih nanosa imamo i dalje temperature u plusu. Klimatske promene su uticale na to da zime budu dosta kraće, a samim tim bude i manje snega, no to ne treba da brine turiste. Nastavljamo kao da je i dalje leto dok ne padne sneg pa se onda prebacujemo na ski centar Žari, da se gruvamo i pravimo Sneška Belića na Peštersko polje, ali i da uživamo u zimskim pejzažima Uvca - poručio je.