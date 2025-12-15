Slušaj vest

Osoba koja se na društvenoj mreži Instagram potpisuje kao "Pešterski rendžer", objavila je snimak Peštera koji oduzima dah.

Međutim, ovaj korisnik pratiocima je skrenuo pažnju na to da je odsustvo snega u decembru izuzetno neuobičajeno za tu oblast.

- Nezamisliv je Pešter bez snega u ovo doba godine, umesto snežnih nanosa imamo i dalje temperature u plusu. Klimatske promene su uticale na to da zime budu dosta kraće, a samim tim bude i manje snega, no to ne treba da brine turiste. Nastavljamo kao da je i dalje leto dok ne padne sneg pa se onda prebacujemo na ski centar Žari, da se gruvamo i pravimo Sneška Belića na Peštersko polje, ali i da uživamo u zimskim pejzažima Uvca - poručio je.

Kurir.rs

