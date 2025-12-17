Slušaj vest

LOZNICA – Tradicionalni ''Božićni bazar'', na gradskom šetalištu kod Vukovog doma kulture, otvoren je večeras, a time ujedno i Zimski festival ''Zima-Lo''. Prema rečima Aleksandre Purić, direktorice Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), ovaj prvi u nizu planiranih programa okupio je trenutno više od 20 izlagača iz lozničkog kraja, sa najavom da će ih još biti narednih dana.

Osim štandova na kojima posetioci mogu naći med, zimnicu, rakije i likere, kao i razne rukotvorine, vunene čarape, kape, stvari od pustovane vune, i prigodne poklone za predstojeće novogodišnje i božićne praznike, na šetalištu je sve učinjeno da se predstojećih dana najmlađi što bolje zabave. Postavljeni su karusel i vozić pa će biti vožnje poslednjih decembarskih i prvih januarskih dana pošto ''Zima-LO'' traje sve do 14. januara. Otvaranje je upriličeno na samo dva stepena iznad nule što nije sprečilo najmlađe da, u pratnji roditelja, dođu na bar jednu vožnju vozićem, ili na karuselu, a imali su priliku i da se druže i fotografišu sa maksotama Stiča.

1/10 Vidi galeriju Počeo loznički Zimski festival 'Zima-Lo' u Loznici Foto: T. Ilić

Otvaranje je muzički ulepšao bend SMS iz susednog Krupnja. Naredni program predviđen je u nedelju kada će biti obeleženi Detinci, a učestvuju VotaTon, muzička radionica za bebe u Galeriji ''Mina karadžić'', Crkveni dečji hor ''Slatkopojci'', a na sceni Vukovog doma kulture biće izvedena dečja predstava ''Baš bi bilo fino'' u kojoj nastupa Boda Ninković. Mnoge će obradovati dan kasnije predviđeno zvanično otvaranje klizališta na Lagatoru, koje je već postavljeno, u blizini gradskog bazena, tako da će oni koji tokom zimskog raspusta ostanu u Loznici imati gde da se druže i zabave. Na otvaranju će UV Dens izvesti Ledeni šou ''Potraga za Sneškom'', a posle vatrometa nastupiće di-džejevi. Narednih dana sledi tradicionalna ''Turistička patrola'', kada će biti uručene nagrade onima koji su dali poseban doprinos razvoju turizma u Loznici, a zakazana je za 26. decembar. To veče nastupiće i tribjut bend Qween.