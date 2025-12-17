Slušaj vest

Na Skupštini međunarodne organizacije European Clarinet Association profesor klarineta na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, a rodom iz Kruševca, Andrija Blagojević, izabran je za člana Borda direktora, zaduženog za akademske programe i profesionalni razvoj.

Udruženje koje okuplja evropske klarinetiste, European Clarinet Association (ECA), zvanično je počelo sa radom novembra 2010. godine, na festivalu održanom pod nazivom 1st European Clarinet Festival, u gradu Kortrijk, u Belgiji — objašnjava Blagojević, koji se priključio evropskoj asocijaciji još u toku njenog osnivanja.

Foto: Privatna Arhiva

- Dve godine kasnije, tadašnji predsednik ECA, švajcarski klarinetista i kompozitor, profesor na Univerzitetu umetnosti u Cirihu, Matthias Müller, pozvao me je da učestvujem na 3rd European Clarinet Festival. Nastupom na tom festivalu, januara 2013. godine, na Kraljevskom konzervatorijumu u Gentu, u Belgiji, započelo je moje aktivno učešće u radu evropske asocijacije. Jula iste godine, na festivalu ClarinetFest, u Asiziju, u Italiji, održali smo sastanak, na kome je za novog predsednika izabran belgijski klarinetista Stephan Vermeersch, a ja sam imenovan predstavnikom Srbije u European Clarinet Association. Usledili su nastupi na 4th European Clarinet Congress u Katovicama, u Poljskoj, 2014. godine, i na festivalu ClarinetFest u Madridu, 2015.

Početkom 2016. godine Vermeersch dolazi u Beograd i dodeljuje evropsko priznanje za životno delo najznačajnijem srpskom i jugoslovenskom klarinetisti Milenku Stefanoviću, u čijem sam procesu nominacije učestvovao, zajedno sa kolegama iz Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra RTS-a, Orkestra Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički", Pozorišta na Terazijama, Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Umjetničke akademije u Splitu. Sredinom te godine ponuđeno mi je da uređujem elektronski bilten ECA, a naredne godine sam po prvi put postao član Borda direktora, koji je tada bio organizovan na teritorijalnom principu: svaki član Borda predstavljao je po jedan region Evrope.

Kako je sada organizovana Evropska klarinetska asocijacija?

- Reorganizacija ECA je započela pre dve godine. Na sastanku održanom decembra 2023. godine na Akademiji umetnosti u Tilburgu, u Holandiji, u okviru 12th European Clarinet Congress, odlučeno da Asocijacijom rukovodi dvoje kopredsednika: nemački klarinetista Nicolai Pfeffer i portugalska klarinetistkinja i bas klarinetistkinja Filipa Nunes, uz pomoć Borda direktora, sačinjenog delom od novih, a delom od dotadašnjih članova, među kojima sam bio i ja. Naredne godine je u Salernu, u Italiji, u vrlo prijatnoj atmosferi, održan 13th European Clarinet Congress, na kome sam i ja učestvovao, izvodeći kompozicije za klarinet srpskih i jugoslovenskih autora, a održao sam i masterklas na tamošnjem konzervatorijumu, u osunčanoj i dobro opremljenoj učionici, sa čijeg se prozora pružao pogled na priobalje i pučinu. Takođe sam u Salernu, sa kolegama iz različitih zemalja, 1. novembra 2024. godine, proslavio dvadesetogodišnjicu svog pedagoškog rada.

Ovogodišnji izbori za novi Bord direktora ECA bili su po mnogo čemu specifični: po prvi put su održani elektronskim putem i, za razliku od ranijih izbora, na kojima su mogli da glasaju samo klarinetisti prisutni na kongresu/festivalu, sada su se o kandidatima izjašnjavali klarinetisti iz cele Evrope. Kandidati više nisu predstavljali evropske regione iz kojih dolaze, već su birani na funkcije sa konkretnim zaduženjima. Predsednik ECA ostao je Nicolai Pfeffer, dok su mene izabrali na poziciju Deputy Officer for Academic Programs and Professional Development, na kojoj ću sarađivati sa kolegama zaduženim za istu oblast, iz Velike Britanije (Peter Cigleris) i Francuske (Philippe Cuper). Rezultati izbora su saopšteni i novi Bord direktora formiran na Skupštini održanoj 30. novembra ove godine.

Bili ste i u žiriju jednog međunarodnog takmičenja?

- U pitanju je međunarodno takmičenje “Edvard Grig”, koje se održava u Finskoj i Norveškoj. Takmičare sam slušao i ocenjivao online, a u žiriju su bili i profesori iz Rusije i Kazahstana.

Vi ste profesor na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Kakvi su uslovi za rad na Vašem Fakultetu?

- Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici nalazi se u severnom (srpskom) delu Kosovske Mitrovice, u savremeno opremljenoj zgradi, koja pruža sve uslove neophodne za kvalitetan rad. Ako izuzmemo određene specifičnosti lokacije, u medijima najčešće prenaglašene, studiranje na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici ne razlikuje se od studija na ostalim umetničkim fakultetima u Srbiji. Klasu klarineta na Fakultetu umetnosti, čiji je naziv u to vreme bio Akademija umetnosti u Prištini, osnovao je pre pola veka (1975) tadašnji solo klarinetista Beogradske filharmonije, Milenko Stefanović (1930—2022). U svom radu sa studentima trudim se da očuvam kvalitetnu osnovu, koju je postavio profesor Stefanović, kao i da prenesem studentima najsavremenija saznanja, do kojih dolazim zahvaljujući komunikaciji sa kolegama iz različitih delova Evrope i sveta. Planiram da sa nove funkcije u European Clarinet Association u još značajnijoj meri podstaknem akademsku saradnju između srpskih i inostranih klarinetista.