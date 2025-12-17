Slušaj vest

U Porodilištu Opšte bolnice u Kruševcu u prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 19 beba i to 10 dečaka i 9 devojčica.

U odnosu na prethodnu nedelju, rođeno je pet beba manje, ali ove brojke pokazuju stabilan trend rađanja.

Broj rođenih beba se blago menja iz nedelje u nedelju, a devojčice i dalje blago prednjače u odnosu na dečake.