Obična vožnja od Nove Varoši do Prijepolja pretvorila se u susret koji će jedan vozač zauvek pamtiti.
"UGLEDAO SAM SRNU KAKO LIŽE SO NA PUTU" Vozač opisao nesvakidašnji susret na potezu od Nove Varoši do Prijepolja (VIDEO)
-Ugledao sam srnu kako liže so na putu, stao sam na proširenje kako bih je “oterao” u šumu da je neko autom ne udari. Ona se uplašila i povukla iz bankine, pogled je govorio više od hiljadu reči, rekao je vozač Vladimir Jakšić za RINU.
Na kraju je srnu vozač preneo preko magistrale i ona je otrčala u šumu. Možda joj je baš on spasao život...
