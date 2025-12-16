Slušaj vest

-Ugledao sam srnu kako liže so na putu, stao sam na proširenje kako bih je “oterao” u šumu da je neko autom ne udari. Ona se uplašila i povukla iz bankine, pogled je govorio više od hiljadu reči, rekao je vozač Vladimir Jakšić za RINU.

Na kraju je srnu vozač preneo preko magistrale i ona je otrčala u šumu. Možda joj je baš on spasao život...

 Kurir.rs/RINA

